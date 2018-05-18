Мишель Платини: "Сетку ЧМ-1998 сформировали так, чтобы Франция и Бразилия не встретились до финала"

Бывший глава УЕФА Мишель Платини заявил, что сетка чемпионата мира-1998, прошедшего во Франции, была специально смоделирована таким образом, чтобы сборные Франции и Бразилии (3:0) смогли встретиться только в финале турнира.



- Когда мы работали над календарем, мы немного схитрили, - приводит слова Платини Daily Mail со ссылкой на France Bleu Sport. - Если мы (сборная Франции) и бразильцы финишировали бы в группе на первом месте, то смогли бы встретиться до финала. Думаете, другие бы так не сделали? Все мечтали о финале Франция - Бразилия.



Стоит отметить, что Платини был одним из руководителей оргкомитета чемпионата мира-1998.