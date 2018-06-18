Жозе Моуринью: "Немцы смогут дойти минимум до четвертьфинала"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью отметил, что сборная Германии в проигранном Мексике (0:1) матче чемпионата мира-2018 действовала предсказуемо. Несмотря на это, португальский специалист считает, что действующие чемпионы мира смогут выйти в плей-офф турнира в России.

– Результат матча справедлив, – цитирует RT Моуринью. – Мексиканцы были достойны победы, а немцы заслужили поражение. "Ацтеки" действовали на пределе своих возможностей, выложились на все 100 процентов. При этом немцы были медлительны, предсказуемы и не продемонстрировали особого энтузиазма

Думаю, сборная Германии сможет выйти в плей-офф. У них не самые сильные соперники по группе. Поэтому они смогут дойти минимум до четвертьфинала, может быть, и до полуфинала.

До конца групповоого турнира ЧМ-2018 сборная Германии в квартете F сыграет с Швецией (23 июня, Сочи) и Кореей (27 июня, Казань).

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