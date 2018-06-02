Жозе Моуринью назвал фаворитов ЧМ-2018

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью назвал фаворитов чемпионата мира-2018. По его мнению, в их число входят Аргентина, Бразилия, Испания и его родная Португалия.

- Такие игроки, как Месси и Роналду, очень хороши. Они могут сделать команды лучше, чем они выглядят на бумаге, - цитирует GQ Моуринью. - Думаю, Аргентина и Португалия могут добиться успеха.

Бразилия, за счет главного тренера Тите, может играть тактически грамотно и хорошо действовать в обороне, но у них есть и природный бразильский талант.

Что касается европейских команд, Испания хорошо смотрелась в квалификации. У них сплав опытных и качественных футболистов. Но на чемпионате мира всегда могут быть сюрпризы.

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире - здесь