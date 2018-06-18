"Волгоград Арену" и фан-зону обработали средством от мошки

Территорию "Волгоград Арены" и волгоградскую фан-зону обработали специальным средством в связи с появлением большого количества мошки, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя городской администрации. Сегодня Волгоград примет первый матч чемпионата мира-2018 Тунис - Англия.

- Для Волгограда наличие мошки - традиционное явление в июне, обусловленное климатом, в этом году количество насекомых благодаря обработке поддерживается на низком уровне, - пояснил представитель администрации Волгограда. - Локально из-за погодных условий количество мошки может превышать комфортный уровень. Для создания защитного барьера накануне матчей территорию возле стадиона, площадку фан-зоны и другие объекты массового скопления болельщиков подвергают обработке репеллентом, используемый препарат безопасен для человека и животных. Незначительное присутствие летающих насекомых не повлияет на проведение запланированных в городе мероприятий, также болельщикам разрешено проносить на территорию фан-зоны спрей от комаров и мошек.

Тунис - Англия: чемионат мира, 18 июня 2018, анонс матча

Тунис - Англия: чемпионат мира по футболу, 18 июня 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 15.00 (время московское)