Вокзал в Нижнем Новгороде реконструируют к ЧМ-2018 за 2 миллиарда

Вокзал в Нижнем Новгороде будет реконструирован к чемпионату мира-2018, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника Дирекции железнодорожных вокзалов Виталия Вотолевского. На реконструкцию РЖД потратит примерно 2 миллиарда рублей.

- Сегодня согласно предварительной сметной стоимости реконструкция вокзального комплекса обойдется около 1,8 миллиарда рублей, точная цифра будет после подтверждения Главгосэкспертизы сметной стоимости, техническую часть мы прошли, у нас есть заключение Главгосэкспертизы, - сказал Вотолевский. - Что касается платформ, то две платформы в сумме обойдутся около 200 миллионов рублей. Таким образом, инвестиции "Российских железных дорог" в вокзальный комплекс составят около 2 миллиардов рублей.

Нижний Новгород примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018, встречу 1/8 финала и четвертьфинал.