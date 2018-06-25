Владислав Радимов: "Россия - колхоз? Нет, вдесятером бились до конца"

Бывший полузащитник сборной России поделился своим мнением о поражении национальной команды от Уругвая (0:3) 3 –м туре группы А чемпионате мира.



- Какое-то время назад вы после одного из товарищеских матче назвали сборную Египта колхозом. Была ли таковой сегодня Россия на фоне Уругвая? – вопрос Радимову.



- Нет, почему вы так решили? Сразу получили гол со штрафного, который привезли себе сами после неточного паса назад. Свои отрицательные роли сыграли рикошет Черышева, удаление Смольникова.



Бились до конца вдесятером, старались, даже моменты создавали… Но надо понимать, что у Уругвая оборона - самая сильная линия, поэтому сложно пришлось в меньшинстве. Теперь нужно двигаться дальше, продолжать играть.



Ничего страшного не произошло, встреча в Самаре не имела никакого значения. Ждем 1/8 финала. Сборную поддержит вся страна.



Россия вышла из группы со второго места и 1 июля проведет свой матч 1/8 финала в Лужниках против победителя группы В. (Евгений БЕЛОУСОВ)

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