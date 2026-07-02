Бельгия — Сенегал: судьи очень долго думали, но пенальти назначен правильно

На 120+2-й минуте матча 1/16 финала ЧМ-2026 Бельгия — Сенегал судья Эктор Саид Мартинес объявил о назначении пенальти в ворота африканской команды.

Решение принято после вмешательства видеоассистентов Гильермо Пачеко, Родолфу Тоски и Карлоса дель Серро Гранде. Сам фол случился на 117-й минуте, проверка в ВАР-центре и принятие решения заняли продолжительное время — около пяти минут.

Арбитр поначалу не отреагировал на падение Юри Тилеманса назначением 11-метрового удара и назначил удар от ворот. Он не разглядел, что Ламин Камара совершил фол по неосторожности и, пытаясь выбить мяч, правой ногой ударил бельгийца по левой ноге, которой тот тянулся к мячу, и сбил. Мартинес не сразу принял окончательное решение, а достаточно долго изучал случившееся с разных ракурсов. Но в итоге определился и наказал Камара пенальти.

С таким вердиктом можно согласиться. Но непонятно почему в целом так долго шла вся проверка и просмотр повторов. В результате возникло сомнение относительно того, явная ли это ошибка рефери, раз ушло столько времени, и правильно ли тогда вмешался ВАР. И объявление решения Мартинесом тоже получилось смазанным и малопонятным из-за его своеобразного английского языка и того, что часть слов не была слышна.