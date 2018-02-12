Владимир Путин встретился с президентом ФИФА Джанни Инфантино

Президент РФ Владимир Путин проводит в Кремле встречу с главой ФИФА Джанни Инфантино, на которой обсуждаются вопросы подготовки России к чемпионату мира-2018. Изначально встреча должна была состояться в Сочи, однако Путин отменил рабочую поездку в связи с крушением Ан-148 в Подмосковье и возможной необходимостью координации работы правительственной комиссии.

Инфантино за последние два года побывал в Кремле минимум в четвертый раз – президент РФ принимал его здесь в апреле и ноябре 2016-го, а в декабре 2017-го швейцарец участвовал в церемонии жеребьевки финальной стадии мирового первенства, прошедшей в Государственном Кремлевском дворце.

Матчи чемпионата мира-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Волгограде, Самаре, Калининграде, Саранске и Сочи. Как ранее в понедельник ТАСС сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, "Россия продолжает готовиться и находится в высокой степени готовности к проведению чемпионата мира". (Илья АНДРЕЕВ)