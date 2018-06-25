Владимир Морозов: "Хочется, чтобы Россия победила Уругвай"

Серебряный призер Олимпийских игр в Пхенчхане в командном турнире по фигурному катанию и двукратный чемпион Европы в паре с Евгенией Тарасовой выразил надежду, что сборная России победит Уругвай в матче 3-го тура группового турнира чемпионата мира.

– Слежу за ходом турнира по мере возможности, – приводит Team Russia слова Морозова. – Отпуск уже далеко позади – завершился еще в середине мая. Теперь работа кипит: тренируемся по два раза в день. Были на сборе в Санкт-Петербурге, вернулись на выходных в Москву, проведем здесь десять дней, а потом поедем на сбор в Сочи. Матчи смотрю только по телевизору, но, конечно, для игр нашей команды время выкраиваю. Вот и сегодня обязательно посмотрю трансляцию из Самары.

Хотелось бы, чтобы наша сборная снова победила. До сих пор я получал наслаждение от просмотра ее игр. Во всяком случае, она забивает голы и вообще выступает лучше, чем на последних турнирах, хотя перед началом чемпионата вызывала беспокойство, и в ее адрес звучало много негативных отзывов. Большинство в команду не верило, а она в двух первых матчах опровергла самые мрачные прогнозы. Пусть Саудовская Аравия – одна из самых слабых команд на турнире, счет 5:0 произвел шок.

– Кто понравился в составе россиян?

– Черышев. Причем, и лично его игра стала неожиданностью. Он же в первом матче не числился в стартовом составе. Вышел на замену – и забил два гола.

– В детстве вы записывались в хоккей, хотя с ним в итоге не сложилось. Какой же вид спорта предпочитаете – хоккей или футбол?

– У меня, как и у многих, чередование интересов: зимой – хоккей, летом – футбол. В детстве гонял мяч во дворе.