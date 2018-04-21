Виталий Мутко: "Строительство арены в Самаре в целом завершено, поле тревог не вызывает"

Вице-премьер РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко рассказал, что строительство стадиона "Самара Арена" практически завершено. Он также добавил, что проведению тестового матча 28 апреля ничего не угрожает.



– Могу с уверенностью сказать, что практически все строительные работы завершены, – сказал Мутко журналистам после визита на самарский стадион. – 28 апреля будет первый тестовый матч. С чем я поздравляю болельщиков, жителей региона. Появился замечательный спортивный объект.



Осталась неделя. Предстоит еще очень большая работа, связанная с уборкой, маркировкой, навигацией. Это и звук, и свет, и системы видеонаблюдения. Напряженной работы еще достаточно. Но в целом строительство завершено. Тревог, касающихся поля, больше нет.



Самара точно будет претендовать на тройку лучших стадионов страны.



28 апреля на "Самара Арене" пройдет матч первенства ФНЛ между "Крыльями Советов" и "Факелом". Стадион примет шесть матчей чемпионата мира-2018 – четыре игры группового этапа, а также встречи 1/8 и 1/4 финала.