Виталий Мутко: "РФС и подготовка к ЧМ-2018 находятся под контролем, не стоит расшатывать ситуацию"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко подчеркнул, что ситуация в Российском футбольном союзе (РФС) стабилизировалась, страна и сборная планово готовятся к домашнему чемпионату мира 2018 года. По его словам, расшатывать обстановку в данном случае не стоит.

На исполкоме РФС 25 декабря прошлого года Мутко заявил, что решил приостановить свою деятельность на посту президента организации для того, чтобы оспорить в суде пожизненное отстранение от посещения Олимпиад со стороны Международного олимпийского комитета (МОК). Исполняющим обязанности президента стал генеральный директор организации Александр Алаев.

– Сейчас у нас есть работоспособный РФС, лиги, тренеры, сборная готовится (к домашнему чемпионату мира]), – цитирует ТАСС Мутко. – Главные вопросы решены, экономика стабилизировалась, работа идет по всем направлениях. В футболе всё под контролем, не надо его расшатывать. Надо успокоиться.

Если кто-то хочет узнать, как дела в футболе, заходите на обновленный сайт РФС. Все под контролем, не сорван ни один план подготовки. Учебно-тренировочная база в Новогорске (на которой будет базироваться сборная во время чемпионата мира) продолжает готовиться.

Я отвечаю за этот проект (чемпионат мира). Мы начали его в 2010 году, и он реализуется на высоком уровне. Надеюсь, что и сборная выступит достойно, прогнозировать трудно, но я верю в нашу команду. Верил в 2008 году, верю и сейчас.