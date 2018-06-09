Василий Уткин будет комментировать матчи ЧМ-2018

Известный спортивный журналист Василий Уткин присоединится к команде Первого канала на чемпионате мира по футболу-2018 в качестве телевизионного комментатора, информирует пресс-служба канала.

- Мне очень приятно наконец сказать вслух, что я буду комментировать матчи чемпионата мира по футболу на Первом канале. Мне бы очень не хотелось проехать мимо такого события у себя на родине, - отметил Уткин. - Так получилось, что я проскочил мимо Олимпиады, у меня были проблемы с голосовыми связками. И если за эти четыре года я бы еще пропустил чемпионат мира, наверно, это был бы повод задуматься о карме. А я о карме обычно не думаю, потому что в эти вещи не верю. Я верю в работу, люблю футбол и очень рад, что вы услышите мой голос в эфире уже в ближайшие дни".

Первый канал покажет все матчи чемпионата мира, а 27 из них – в прямом телевизионном эфире, в том числе две групповые игры сборной России (с Саудовской Аравией 14 июня и с Уругваем 25 июня), а также игры с участием главных фаворитов турнира – Бразилии, Германии, Франции, Испании, Англии и Аргентины.

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