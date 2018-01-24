В Волгограде на время чемпионата мира-2018 остановят заводы и фабрики

Руководители промышленных предприятий Волгограда получают письма от руководства регионального УФСБ о необходимости приостановки производства на время подготовки и проведения матчей чемпионата мира-2018. В Волгоградской области создана специальная межведомственная комиссия, целью которой является обеспечение безопасности во время проведения ЧМ-2018.
Волгоград примет четыре матча группового турнира чемпионата мира-2018. 18 июня пройдет матч группы G Тунис - Англия, 22 июня состоится игра группы D Нигерия - Исландия, 25 июня в группе A сыграют Саудовская Аравия и Египет и 28 июня пройдет встреча группы H Япония - Польша.
Напомним, чемпионат мира-2018 пройдет на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.
Дополнительная информация
- Сборная Японии (Футбол)
- Сборная Польши (Футбол)
- Сборная Египта
- Сборная Англии (футбол)
- Сборная Исландии
- Сборная Нигерии (футбол)
- Сборная Саудовской Аравии
- Сборная Туниса
m_16
Да вообще надо на время ЧМ-18 оставить только элиту и обслугу, а всех остальных россиян на месяц в Сибирь отправить, чтобы под ногами не путались. Заодно и газопровод какой-нибудь в сторону Китая достроим.
14:03
daco29
Нашел классный сайт с договорными матчами, взял у них 8 матчей и 8 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " daco ", буду благодарен. Сайт - fixedatp.com
12:36
nefanat
А что не так с работающими предприятиями?
12:32
titan2313
Маразм крепчает с каждым днём!
11:21
Патриот Сибири
Огласите список выдающихся деятелей, получивших премию... поправка... выдвинувших прорывную идею обеспечения безопасности.
10:51
rusfed 2.0
Дбл блт
10:43
rws
может вообще лучше всех выселить на колыму?
10:42