В Волгограде на время чемпионата мира-2018 остановят заводы и фабрики

Руководители промышленных предприятий Волгограда получают письма от руководства регионального УФСБ о необходимости приостановки производства на время подготовки и проведения матчей чемпионата мира-2018. В Волгоградской области создана специальная межведомственная комиссия, целью которой является обеспечение безопасности во время проведения ЧМ-2018.

Волгоград примет четыре матча группового турнира чемпионата мира-2018. 18 июня пройдет матч группы G Тунис - Англия, 22 июня состоится игра группы D Нигерия - Исландия, 25 июня в группе A сыграют Саудовская Аравия и Египет и 28 июня пройдет встреча группы H Япония - Польша.

Напомним, чемпионат мира-2018 пройдет на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.