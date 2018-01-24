10:29 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

В Волгограде на время чемпионата мира-2018 остановят заводы и фабрики

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Руководители промышленных предприятий Волгограда получают письма от руководства регионального УФСБ о необходимости приостановки производства на время подготовки и проведения матчей чемпионата мира-2018. В Волгоградской области создана специальная межведомственная комиссия, целью которой является обеспечение безопасности во время проведения ЧМ-2018.

Волгоград примет четыре матча группового турнира чемпионата мира-2018. 18 июня пройдет матч группы G Тунис - Англия, 22 июня состоится игра группы D Нигерия - Исландия, 25 июня в группе A сыграют Саудовская Аравия и Египет и 28 июня пройдет встреча группы H Япония - Польша.

Напомним, чемпионат мира-2018 пройдет на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

Дополнительная информация

http://v1.ru/text/gorod/390641054203904.html

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КОММЕНТАРИИ (7)
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m_16

Да вообще надо на время ЧМ-18 оставить только элиту и обслугу, а всех остальных россиян на месяц в Сибирь отправить, чтобы под ногами не путались. Заодно и газопровод какой-нибудь в сторону Китая достроим.

14:03

daco29

Нашел классный сайт с договорными матчами, взял у них 8 матчей и 8 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " daco ", буду благодарен. Сайт - fixedatp.com

12:36

nefanat

А что не так с работающими предприятиями?

12:32

titan2313

Маразм крепчает с каждым днём!

11:21

Патриот Сибири

Огласите список выдающихся деятелей, получивших премию... поправка... выдвинувших прорывную идею обеспечения безопасности.

10:51

rusfed 2.0

Дбл блт

10:43

rws

может вообще лучше всех выселить на колыму?

10:42