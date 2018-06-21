15:35 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

В "Лужниках" выявлена угроза системе определения гола?

20 июня. Москва. Португалия - Марокко - 1:0. Вид на стадион "Лужники" во время матча. Фото REUTERS
20 июня. Москва. Португалия - Марокко - 1:0. Вид на стадион "Лужники" во время матча. Фото REUTERS

Перед матчем чемпионата мира-2018 между сборными Португалии и Марокко, который прошел на стадионе "Лужники" 20 июня, специалисты Роскомнадзора выявили незначительные нарушения параметров излучения в работе четырех датчиков пожарной сигнализации, сообщает пресс-служба ведомства. В изначальном сообщении говорилось о потенциальной угрозе по созданию помех для электронной системы определения взятия ворот.

Позднее Роскомнадзор удалил первое сообщение. Во втором материале по данной теме утверждается, что "угрозы системе видеофиксации голов в "Лужниках" нет и не было".

В матче, который завершился победой португальцев со счетом 1:0, не было эпизодов, в которых могла использоваться данная технология.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля. "Лужники" уже приняли матчи РоссияСаудовская Аравия (5:0), ГерманияМексика (0:1) и ПортугалияМарокко (1:0). До конца турнира на арене пройдут игры ДанияФранция, по одной встрече 1/8 и 1/2 финала, а также финал.

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https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news58888.htm

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