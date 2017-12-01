Ургант пофантазировал, в каком костюме проведет жеребьевку ЧМ-2018

В Инстаграме передачи "Вечерний Ургант" перед началом жеребьевки чемпионата мира-2018 появилось шуточное фото костюма, в котором Иван Ургант может провести церемонию. На нем ведущий изображен в обтягивающей просвечивающей майке с глубоким вырезом.

"Иранский государственный канал IRIB попросил ведущую церемонии Марию Командную не одеваться слишком откровенно. Также вести жеребьевку будет Иван Ургант – странно, что никто не побеспокоился о его внешнем виде. На всякий случай показываем, как будет выглядеть наряд ведущего сегодняшней церемонии!", – написано в Инстаграме передачи.

Напомним, вчера стало известно, что иранские болельщики пишут ведущей жеребьевки Марии Командой в соцсети с просьбами не вести церемонию в откровенном наряде, иначе госканалы страны могут отключить трансляцию. Подобный прецедент уже был в 2006 году – тогда трансляцию жеребьевки прервали в Саудовской Аравии прервали из-за декольте Хайди Клум.

Жеребьевка чемпионата мира-2018. Live!