Украина оштрафована по итогам матчей с Турцией и Исландией

Международная федерация футбола (ФИФА) оштрафовала Федерацию футбола Украины (ФФУ) на 48 тысяч швейцарских франков (около 42 тысяч евро) по итогам матчей отборочного турнира ЧМ-2018 против Турции (2:0) и Исландии (0:2), информирует официальный сайт организации.

Наказание вынесено в связи с поведением фанатов – они распевали дискриминационные кричалки, выбегали на поле и блокировали лестничные пролеты. Также ФФУ вынесено предупреждение.

Также за поведение болельщиков по итогам игр в сентябре были оштрафованы национальные федерации Сербии (на 20 тысяч швейцарских франков), Албании (30 тысяч), Аргентины (35 тысяч), Чили (35 тысяч), Эквадора (20 тысяч), Греции (20 тысяч), Венгрии (20 тысяч), Ирана (45 тысяч), Нигерии (30 тысяч), Панамы (25 тысяч) и Перу (25 тысяч).