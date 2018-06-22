Тите: "Пенальти на Неймаре был"

Главный тренер сборной Бразилии Тите на пресс-конференции после победы в матче второго тура группового этапа чемпионата мира над Коста-Рикой (2:0) выразил несогласие с решением арбитра Бьорна Кайперса, который решил не назначать пенальти во втором тайме после просмотра видеоповтора, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ.

- Вам важно, какое место займет Бразилия? - вопрос Тите.

- Первые или вторые - не тот вопрос, о котором надо думать. Важно укрепить боевой дух команды.

- Из-за ВАР был отменен пенальти на Неймаре. Какие выводы вы сделали из этого?

- Да, я видел это. Иногда ВАР срабатывает, иногда нет. Был бы я судьей, не стал бы отменять решение, потому что толковать эпизод с пенальти можно по-разному. На мой взгляд, это был пенальти. Но Бразилии не нужна помощь судьи.

- Неймар плакал после победы. Не кажется ли вам это лишним?

- Я не видел этого, так что не буду комментировать. Но не забывайте про радость, удовлетворение, гордость от того, что ты представляешь сборную.

- Бразилия - считается фаворитом чемпионата мира, но пока ваша команда с трудом набирает очки. Почему?

- Могу объяснить это тем, что мы на чемпионате мира. Здесь цена ошибки очень высока. Посмотрите на матчи других фаворитов, в том числе Аргентины.

- Будете ли вы играть на ничью в заключительном матче?

- У нашей команды есть ДНК, которое укрепляется с каждой игрой. Мы не расслабляемся. Мы никогда не будем играть на ничью.

Сборная Бразилии выступает в группе E. Ей предстоит сыграть против Сербии (27 июня, Москва, "Спартак").

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