Станислав Черчесов: "Аргентина и Голландия? В идеале, лучше бы все звездные сборные вышли на чемпионат мира"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции в преддверии товарищеского матча против Ирана отметил, что, если команда действительно звездная, она попадет на чемпионат мира-2018. Он также добавил, что в идеале хотел бы, чтобы все основные сборные приехали в Россию.

– Что я думаю по поводу Голландии и Аргентины? Если команда действительно звездная, то она на чемпионат мира попадет. А есть такие сборные, где звезд много, а команды нет, – сказал Черчесов. – Если на ЧМ не попадут сборные с известными игроками, чемпионат мира не то что обеднеет, но этих игроков не будет хватать.

В идеале, лучше бы все звездные сборные вышли, чтобы чемпионат мира был максимально насыщен футболистами, игравшими важную роль в мировом масштабе. И все же, звезды – это хорошо, но должна быть команда, и звезды должны вписывать себя в нее. (Дмитрий СИМОНОВ)

Напомним, за тур до конца отборочного турнира в Южной Америке сборная Аргентины занимает шестое место в группе, которое не дает права попадания в финальную стадию турнира.

Матч Россия – Иран состоится завтра, 10 октября, в Казани. Начало – в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.

Сборная России готовится к Ирану. LIVE! // Россия не увидит голландцев на чемпионате мира?