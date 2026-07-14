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Судейство

Сегодня, 22:55

Франция — Испания: судья не удалил Олисе за фол на Родри

Александр Бобров
Шеф-редактор
Родри фолит на Майкле Олисе.
Фото AFP

На 14-й минуте полуфинального матча ЧМ-2026 Франция — Испания судье Ивану Бартону следовало применить дисциплинарную санкцию к Майклу Олисе, но арбитр не достал ни желтую карточку, ни красную. В том эпизоде француз прыгнул в направлении Родри и ударил его шипами в область голеностопа.

В динамике выглядело так, что рефери мог как предупредить Олисе, так и удалить его. Но Бартон не сделал ни того, ни другого. Не исключаю, видеоассистенты поддержали бы даже удаление.

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Майкл Олисе
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