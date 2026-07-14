Франция — Испания: судья не удалил Олисе за фол на Родри

На 14-й минуте полуфинального матча ЧМ-2026 Франция — Испания судье Ивану Бартону следовало применить дисциплинарную санкцию к Майклу Олисе, но арбитр не достал ни желтую карточку, ни красную. В том эпизоде француз прыгнул в направлении Родри и ударил его шипами в область голеностопа.

В динамике выглядело так, что рефери мог как предупредить Олисе, так и удалить его. Но Бартон не сделал ни того, ни другого. Не исключаю, видеоассистенты поддержали бы даже удаление.