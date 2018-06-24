СМИ: ФИФА может наказать тренерский штаб сборной Германии за поведение после матча со Швецией

ФИФА может наказать представителей тренерского штаба сборной Германии за поведение после матча группового этапа чемпионата мира против Швеции, утверждает шведское издание Expressen. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу немцев, решающий гол был забит полузащитником Тони Кроосом на 90+5-й минуте.

Ранее сообщалось, что после матча главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон вступил в перепалку с представителями команды Германии. ФИФА начала расследование данного инцидента, по итогам которого может вынести наказание представителям немецкой сборной.

Сборная Германии в заключительном матче группового этапа чемпионата мира встретится с Кореей (27 июня, Казань). Шведы сыграют с мексиканцами (27 июня, Екатеринбург).

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