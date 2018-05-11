Сергей Шавло: "Глушаков должен быть в сборной. Он не стушуется против топ-сборных"

Бывший полузащитник "Спартака" и сборной СССР Сергей Шавло высказался о выборе главного тренера национальной команды России Станислава Черчесова, который сегодня огласил список 28 футболистов на сбор перед ЧМ-2018, а также фамилии 7 резервистов.

- Выбор Черчесова в целом не удивил,- сказал Шавло. - Приглашены футболисты, которые уже давно вызывались в сборную. Тем не менее, есть проблема с защитниками, оборона выглядит зыбкой. Зато полузащита укомплектована отлично, атака - тоже. Рад за Дзюбу, который своей игрой во второй половине сезона доказал, что достоин вступать за национальную команду. Жаль Селихова, который выбыл из-за травмы ахилла, но и без него вратарская позиция не вызывает вопросов, у нас есть безоговорочный первый номер Акинфеев.

- Вызов Чалова и Ташаева - аванс? Или у них есть шанс попасть в финальную заявку из 23-х игроков?

- Их приглашение на сбор порадовало, оба - быстро думающие и хорошо двигающиеся футболисты. В сборной они наберутся опыта, несравнимого с тем, который можно получить в премьер-лиге. Думаю, что и Чалов, и Ташаев заслужили место в расширенной заявке своей игрой в последних матчах чемпионата, но это не значит, что ребята войдут в состав на турнир. Главное, чтобы не было травм, потому что часто случаются потери перед крупными турнирами - вспомнить хотя бы, как Погребняк вылетел перед Евро-2008.

- Помимо 28 футболистов на сбор оглашены фамилии 7 резервистов. Есть у них, по-вашему, есть шанс попасть на ЧМ?

- Неприятный осадок оставило попадание Глушакова и Комбарова только в это число. Денис хорошо провел прошлый сезон и первую половину этого. В последних встречах ни тот, ни другой не участвовали, поэтому, наверное, и возникло сомнение по их физическому состоянию. Надеюсь, что все образуется и они попадут в окончательный состав. В основном списке есть молодые, это хорошо, но опыт тоже обязательно должен присутствовать. Глушаков и Комбаров выступали на крупных турнирах, в том числе, и на ЧМ-2014 в Бразилии. Для любого тренера важно наличие в составе таких людей, умеющих подсказать в сложный момент, мотивировать партнеров. Глушаков должен быть вызван, он точно не стушуется против топ-соперников, что доказал и на Евро-2016, и в товарищеских встречах с Бразилией и Аргентиной. (Иван ТОРОПЦЕВ)

Состав сборной России

28 игроков, которые приглашены на сбор перед чемпионатом мира-2018

вратари (4): Игорь Акинфеев (ЦСКА), Владимир Габулов ("Брюгге", Бельгия), Сослан Джанаев ("Рубин"), Андрей Лунев ("Зенит") .

защитники (9): Владимир Гранат ("Рубин"), Руслан Камболов ("Рубин"), Федор Кудряшов ("Рубин"), Илья Кутепов ("Спартак"), Роман Нойштедтер ("Фенербахче", Турция), Константин Рауш ("Динамо"), Андрей Семенов ("Ахмат"), Игорь Смольников ("Зенит"), Мариу Фернандес (ЦСКА)

полузащитники (11): Юрий Газинский ("Краснодар"), Александр Головин (ЦСКА), Алан Дзагоев (ЦСКА), Александр Ерохин ("Зенит"), Юрий Жирков ("Зенит"), Роман Зобнин ("Спартак"), Далер Кузяев ("Зенит"), Антон Миранчук ("Локомотив"), Александр Самедов ("Спартак"), Александр Ташаев ("Динамо"), Денис Черышев ("Вильярреал", Испания)

нападающие (4): Артем Дзюба ("Арсенал" Тула) , Алексей Миранчук ("Локомотив"), Федор Смолов ("Краснодар"), Федор Чалов (ЦСКА)

7 игроков, которые дополняют список из 35 футболистов для ФИФА и могут быть привлечены в сборную при необходимости

Вратарь (1): Гильерме ("Локомотив")

Защитники (2): Владислав Игнатьев ("Локомотив"), Дмитрий Комбаров ("Спартак")

Полузащитники (2): Денис Глушаков ("Спартак"), Антон Швец ("Ахмат")

Нападающие (2): Антон Заболотный ("Зенит"), Дмитрий Полоз ("Зенит")