14:14 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Сергей Горлукович: "Смысл Березуцкому возвращаться в сборную? Зачем народ смешить?"

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Бывший защитник сборной России Сергей Горлукович понимает решение защитника ЦСКА Василия Березуцкого не возвращаться в сборную. Горлукович также добавил, что в России деградация системы футбола.

 
Василий БЕРЕЗУЦКИЙ.Василий Березуцкий: "Маловероятно, что вернусь в сборную и сыграю в следующем сезоне"

– Сразу после травмы Джикии пошли разговоры о том, что надо просить Василия Березуцкого вернуться в сборную. Вы тоже так считаете?

– Нет. Не думаю, что Василий полезет обратно. Он уже решение принял. Возможно, хочет на хорошей ноте завершить карьеру. Зачем ему сборная?

– Домашний чемпионат мира все-таки.

– Ну и что? Он с братом и Игнашевичем лет 10 тащил сборную. Респект им! А возвращаться можно только в одном случае.

– В каком же?

– Если уверен, что команда не провалится на турнире. В противном случае ты подставишься. Если действительно уже понимаешь, что не тянешь, зачем народ смешить? Вдруг тебя "отвозят".

– Разве нам не повезло с группой? Помимо УругваяСаудовская Аравия и Египет.

– В Египте вообще-то Салах есть. Вот попадет он под нападающего "Ливерпуля". И что тогда?! Так что я бы не советовал ему возвращаться. Василий многое сделал для национальной команды. Честь ему и почет. А вот то, что за 10 лет не нашли ему замену, это говорит о многом. Катастрофа просто! Ребята, где смена?! Деградация системы футбола. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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КОММЕНТАРИИ (8)
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Таки да

> ravilius777: он че дурак крайним быть, у нас же вся страна стрелочника после ищет, жаль только Игоряна ///// Да, Игоряну накидают полную авоську.

18:28

ЛокоМотив

горло,гниловато как то рассуждаешь,не ожидал,не тебе и даже не березе рассуждать уходить куда то или приходить,если еще не содрал подковы,это решать черкесу,а задача березы и всех остальных быть готовым встать в строй,в любую секунду,пока копыта не отбросил

18:21

tarkys

Все верно, пусть молодые опыта наберутся, если смогут.

17:43

ravilius777

он че дурак крайним быть, у нас же вся страна стрелочника после ищет, жаль только Игоряна

17:35

Igrok Igorek

Золотые слова, Дед!

17:30

Несвин

Да нет же, какой Васин? Вы что ребяты? Только Кутепов! Вся надежда России только на него!

15:46

higagy

Васину тоже пора заканчивать.

14:34

Serenky25

Как замен нет? А Васин?

14:32

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