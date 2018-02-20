Сергей Горлукович: "Смысл Березуцкому возвращаться в сборную? Зачем народ смешить?"

Бывший защитник сборной России Сергей Горлукович понимает решение защитника ЦСКА Василия Березуцкого не возвращаться в сборную. Горлукович также добавил, что в России деградация системы футбола.
– Сразу после травмы Джикии пошли разговоры о том, что надо просить Василия Березуцкого вернуться в сборную. Вы тоже так считаете?
– Нет. Не думаю, что Василий полезет обратно. Он уже решение принял. Возможно, хочет на хорошей ноте завершить карьеру. Зачем ему сборная?
– Домашний чемпионат мира все-таки.
– Ну и что? Он с братом и Игнашевичем лет 10 тащил сборную. Респект им! А возвращаться можно только в одном случае.
– В каком же?
– Если уверен, что команда не провалится на турнире. В противном случае ты подставишься. Если действительно уже понимаешь, что не тянешь, зачем народ смешить? Вдруг тебя "отвозят".
– Разве нам не повезло с группой? Помимо Уругвая – Саудовская Аравия и Египет.
– В Египте вообще-то Салах есть. Вот попадет он под нападающего "Ливерпуля". И что тогда?! Так что я бы не советовал ему возвращаться. Василий многое сделал для национальной команды. Честь ему и почет. А вот то, что за 10 лет не нашли ему замену, это говорит о многом. Катастрофа просто! Ребята, где смена?! Деградация системы футбола. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
Опрос
- Сергей Игнашевич
- Василий Березуцкий
- ЦСКА (футбол)
- Сборная России (футбол)
- Сергей Горлукович
- Ливерпуль
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- Сборная Саудовской Аравии
- Сборная Уругвая (футбол)
- Мохамед Салах
- Георгий Джикия
Таки да
> ravilius777: он че дурак крайним быть, у нас же вся страна стрелочника после ищет, жаль только Игоряна ///// Да, Игоряну накидают полную авоську.
18:28
ЛокоМотив
горло,гниловато как то рассуждаешь,не ожидал,не тебе и даже не березе рассуждать уходить куда то или приходить,если еще не содрал подковы,это решать черкесу,а задача березы и всех остальных быть готовым встать в строй,в любую секунду,пока копыта не отбросил
18:21
tarkys
Все верно, пусть молодые опыта наберутся, если смогут.
17:43
ravilius777
он че дурак крайним быть, у нас же вся страна стрелочника после ищет, жаль только Игоряна
17:35
Igrok Igorek
Золотые слова, Дед!
17:30
Несвин
Да нет же, какой Васин? Вы что ребяты? Только Кутепов! Вся надежда России только на него!
15:46
higagy
Васину тоже пора заканчивать.
14:34
Serenky25
Как замен нет? А Васин?
14:32