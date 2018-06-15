Сердар Азмун: "Сегодняшняя победа невероятно важна для Ирана"

Форвард сборной Ирана Сердар Азмун поделился впечатлениями от матча первого тура чемпионата мира в России против Марокко (1:0). Азмун отметил, что безумно рад победе в таком матче. Также, по словам нападающего, в следующем матче, против Испании, команда выйдет побеждать.

- Какие эмоции после матча? Вы одержали историческую победу.

- Эмоции переполняют, их подарили фанаты, забили в самом конце. Мы многое отдали за победу, она невероятно важна для нас. Мы забили победный мяч уже на 94-й минуте и безумно счастливы тому, что обыграли соперника.

- Что думаете о следующем матче против Испании, который пройдет в Казани?

- Думаю, фанаты будут рады нас видеть. Я многому научился в Казани, и она глубоко в моем сердце. Что касается игры против испанцев, будем стараться показывать максимально умный футбол и ни в коем случае не думать о поражении. Наоборот, выйдем с настроем победить.

- Можно ли сказать, что эта победа сделала команду сильнее в преддверии такого матча?

- Согласен на сто процентов.

- В матче с испанцами, учитывая результат сегодняшней игры, будете играть в открытый футбол или же сосредоточитесь на обороне?

- Это вопросы к тренеру: если он скажет играть закрыто, мы сыграем закрыто, если же он даст установку играть в атаку, мы будем играть так.

- Сегодняшний матч - самый важный в вашей карьере?

- Это прекрасно, но игра с Испанией невероятно важна для нас. Мы имеем опыт игры против лучших в мире. Думаю, мы сыграем максимально компактно и постараемся реализовать это.

- Тяжело ли было готовиться во время Рамадана?

- Мы имеем прекрасный медицинский штаб, который подсказывал, как мы должны питаться. Рамадан - священный праздник, мы уважаем нашу веру.

- Если бы вам на 89-й минуте предложили нулевую ничью, согласились бы?

- Это футбол. Случилось то, что случилось, и мы должны благодарить за это Бога. Благодарить за то, что забили мяч. (Артем РЯБОВОЛ)