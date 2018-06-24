Сербия подала апелляцию в ФИФА на судейство Бриха

Футбольный союз Сербии обратился в ФИФА по поводу работы немецкой бригады судей во главе с Феликсом Брихом в матче чемпионата мира-2018 против Швейцарии (1:2). По мнению федерации, действия арбитров были предвзятыми.

"Мы представили семь роликов, которые наглядно демонстрируют тенденцию – Брих принимал решения против нашей команды, – говорится в заявлении союза. – Эти кадры показывают двойные стандарты Бриха в разбрасывании желтыми карточками. Он быстро предупредил наших ключевых игроков. В аналогичных ситуациях со швейцарцами он не делал того же.

Самое вопиюще плохое решение – он не назначил пенальти за фол на Митровиче, хотя его назначение могло склонить игру в нашу пользу. Весь мир видел, что пенальти был. Он должен был воспользоваться ВАР.

Нам интересно, почему Сербия оказалась единственной командой на чемпионате мира, в игре которой официальные лица матча решили игнорировать спорные эпизоды. Это вызывает вопрос о том, почему ВАР используется выборочно".

После двух туров сборная Сербии набрала три очка, она занимает третье место в группе E. Швейцарцы, в активе которых 4 очка, располагаются на второй строчке. В третьем туре сербы сыграют с Бразилией (27 июня, Москва, "Спартак"), а Швейцария встретится с Коста-Рикой (27 июня, Нижний Новгород).

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