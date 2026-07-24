Хаит: «Увидим Месси и Роналду на ЧМ-2030»

Один из основателей театра «Квартет И», актер, сценарист и страстный футбольный болельщик Ростислав Хаит в интервью «СЭ» оценил перспективы Лионеля Месси и Криштиану Роналду сыграть в следующем чемпионате мира.

— Смешны вам разговоры, что Криштиану и на ЧМ-2030 сыграет?

— Ничуть. Не забывайте, чемпионат мира пройдет в трех странах, включая Португалию. Там же состоялся Евро-2004 — первый турнир в карьере Роналду. Думаю, ему хочется все закольцевать. Так что не сомневаюсь: кто бы ни тренировал сборную, Криштиану будет в заявке.

— В 45 лет?!

— Ну и что. Выйти на 20-30 минут он точно сможет. За счет своих невероятных скиллов еще и забьет — либо головой после навеса в штрафную, либо со стандарта. А в остальное время будет заряжать партнеров — как в финале-2016. Главное, чтобы Криштиану смирился в сборной с ролью запасного.

— Допускаете, что и Месси до 2030-го дотянет?

— Да я в этом уверен! И не потому, что они вечно друг с другом соревнуются. Когда-то Вася Уткин назвал Криштиану гением мотивации. Своя мотивация есть и у Месси. Но иная. Без футбола ему станет скучно. Лео больше ничего не интересно. Сейчас на пару лет возьмет паузу в матчах за сборную, а ближе к ЧМ-2030 вернется. Аргентинский народ попросит, и он не откажет.