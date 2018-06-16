Салаху подарили торт на день рождения. Видео

Нападающий сборной Египта Мохамед Салах получил в подарок на день рождения торт от гостиницы в Грозном. В столице Чеченской республики располагается база национальной команды Египта. Как сообщил "СЭ" пресс-атташе сборной Осама Исмаэл, Салаху, которому 15 июня исполнилось 26 лет, вручили торт весом сто килограммов, на вершину которого поместили золотую бутсу. (Гоша ЧЕРНОВ)

Из-за травмы Салах не смог сыграть в свой день рождения в матче группового турнира чемпионата мира-2018 против Уругвая (0:1).

Во втором туре египтяне сыграют с Россией. Встреча пройдет 19 июня в Санкт-Петербурге.

Россия - Египет: чемпионат мира по футболу, 19 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 18.00 (время московское)