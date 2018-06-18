19:59 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Салах тренируется в общей группе сборной Египта в Санкт-Петербурге


Команда Эктора Купера в настоящий момент проводит тренировку на стадионе "Санкт-Петербург". Нападающий Мохамед Салах, восстановившийся от травмы плеча, которую он получил в финале Лиги чемпионов, занимается с остальными игроками в общей группе. На предматчевой пресс-конференции главный тренер египтян сообщил, что окончательное решение по участию Салаха в завтрашней игре против сборной России будет принято сегодня. (Егор БЫЧКОВ)

Россия – Египет: текстовая трансляция 19 июня в 21.00 по московскому времени. Санкт-Петербург 

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. Россия - Египет
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