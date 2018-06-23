Рубен Диаш: "Критика в адрес сборной Португалии после побед - это что-то особенное"

Защитник сборной Португалии Рубен Диаш не понимает критики в адрес команды. По его словам, главное, что стиль игры португальцев приносит им результат.

– Критика после побед всегда особенная, – цитирует A Bola Диаша. – Каждый чего-то хочет. Но у нас четыре очка, и мы на первом месте в группе вместе с Испанией. Это хороший показатель. Конечно, всегда можно что-то улучшить. Но на этом чемпионате мира у всех есть трудности. Мы на верном пути. У нас впереди решающая игра в группе, и все чувствуют себя прекрасно.

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