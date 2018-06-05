"Россия выступит хорошо, послушайте перуанца!" Шоу Черчесова после матча с Турцией

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции после товарищеского матча против Турции (1:1) изрядно повеселил журналистов. Он представил перуанского репортера, который более за нашу национальную команду.
- Мой перуанский друг здесь, - начал пресс-конференцию Черчесов. - Начни пожалуйста, я тебя умоляю.
- Конечно, мы ожидали победу, - заявил репортер издания Libero на русском. - Но ничья - первый шаг к первой победе. Поэтому я позравляю вас с этим результатом.
- Пресс-конференция закончена, спасибо! - пошутил Черчесов.
В конце мероприятия главный тренер снова вспомнил перуанца.
- Россия выступит хорошо, послушайте перуанца, - заявил главный тренер.
- Безусловно, всем хочется видеть хорошую команду у России. Но все потихонечку, наверное. Поэтому давайте поддержим нашего тренера, нашу сборную, чтобы она 14 числа показала наилучший футбол и выиграла хотя бы в один мяч. За победу России, - завершил мероприятие перуанский журналист. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)
Цирк на прессухе Черчесова. Первый вопрос тренер попросил задать перуанского коллегу pic.twitter.com/eoEJOzV9PD– Dmitriy Zelenov (@ZelenovZ) 5 июня 2018 г.
С цирка началось, цирком и закончилось 😣 pic.twitter.com/G02U1kIZcw– Dmitriy Zelenov (@ZelenovZ) 5 июня 2018 г.
Россия – Турция: онлайн-трансляция матча
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