"Россия выступит хорошо, послушайте перуанца!" Шоу Черчесова после матча с Турцией

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции после товарищеского матча против Турции (1:1) изрядно повеселил журналистов. Он представил перуанского репортера, который более за нашу национальную команду.

- Мой перуанский друг здесь, - начал пресс-конференцию Черчесов. - Начни пожалуйста, я тебя умоляю.

- Конечно, мы ожидали победу, - заявил репортер издания Libero на русском. - Но ничья - первый шаг к первой победе. Поэтому я позравляю вас с этим результатом.

- Пресс-конференция закончена, спасибо! - пошутил Черчесов.

В конце мероприятия главный тренер снова вспомнил перуанца.

- Россия выступит хорошо, послушайте перуанца, - заявил главный тренер.

- Безусловно, всем хочется видеть хорошую команду у России. Но все потихонечку, наверное. Поэтому давайте поддержим нашего тренера, нашу сборную, чтобы она 14 числа показала наилучший футбол и выиграла хотя бы в один мяч. За победу России, - завершил мероприятие перуанский журналист. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Россия – Турция: онлайн-трансляция матча

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