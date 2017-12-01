Ролан Гусев: "Сборной России нужно доходить до полуфинала ЧМ-2018"

Бывший полузащитник ЦСКА и сборной России Ролан Гусев подчеркнул, что у национальной команды не может быть никаких отговорок по групповому турниру чемпионата мира-2018. Напомним, что сборная России в группе A сыграет со сборными Саудовской Аравии (матч состоится 14 июня на стадионе "Лужники"), Египта (19 июня, "Санкт-Петербург") и Уругвая (25 июня, "Самара Арена").

– Нас не поймут, если из такой группы не выйдем, – сказал Гусев. – Никаких отговорок не может быть. Удачный жребий по очередности соперников, идем по восходящей, и третий матч проведем с Уругваем. Египет и Саудовскую Аравию просто обязаны обыгрывать.

– Оборона российской команды будет готова сдержать лучшего бомбардира английской премьер-лиги?

– Одного Салаха впятером надо сдержать (улыбается). В "Ливерпуле" ему отдают Коутинью, Фирмину и другие. В сборной Египта – партнеры другого уровня.

– До какой стадии реально добраться нашей сборной, учитывая состав остальных групп?

– Дома при переполненных трибунах до полуфинала надо доходить. Нужно наладить командные оборонительные действия, иначе будут проблемы. В играх с испанцами и аргентинцами наши неплохо себя показали. Соперники не выглядели непобедимыми. Не хотелось бы попасть на французов и немцев на ранних стадиях плей-офф, со всеми остальными нужно играть. Наши парни должны поверить в собственные силы. (Евгений БЕЛОУСОВ)

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