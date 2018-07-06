Ракитич знает всех футболистов сборной России

Полузащитник сборной Хорватии Иван Ракитич рассказал, кого он знает в составе российской национальной команды. Хорватия встретится с Россией в матче 1/4 финала чемпионата мира (7 июля, Сочи).

- Знаю всех игроков! Нас подробно проинформировали по каждому. Рассказали, как атакуют, как обороняются. Россия - очень серьезная сборная, которая заслужила выхода в четвертьфинал. Надо навязать свой стиль и сыграть в свой футбол. Это будет непросто, но мы постараемся. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Россия – Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала – начало в 21.00 (время московское)

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