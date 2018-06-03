Перу разгромил Саудовскую Аравию, Герреро сделал дубль в первом матче после дисквалификации

Сборная Перу разгромила Саудовскую Аравию в товарищеском матче - 3:0. В составе перуанцев первый матч после дисквалификации провел капитан Паоло Герреро. Игрок был отстранен за нарушение антидопинговых правил в прошлом году, но Федеральный суд Швейцарии принял решение заморозить его 14-месячную дисквалификацию, чтобы он смог выступить на чемпионате мира-2018.

Возвращение Герреро вышло успешным - форвард оформил дубль. Через минуту после второго гола он был заменен на нападающего "Локомотива" Джефферсона Фарфана.

Ранее капитаны сборных Франции, Дании и Австралии, которые являются соперниками перуанцев в групповом турнире чемпионата мира-2018, обратились к ФИФА с просьбой разрешить Герреро сыграть на турнире.

Сборная Саудовской Аравии - соперник России по матчу открытия чемпионата мира-2018.

Товарищеский матч

Саудовская Аравия - Перу - 0:3 (0:2)

Голы: Каррильо, 20 (0:1). Герреро, 41 (0:2). Герреро, 64 (0:3).

Саудовская Аравия: Аль-Муайуф, М.Хавсави, Аль-Бурайк, Аль-Харби (Аль-Шахрани, 46), Али Аль-Болеахи, Аль-Давсари (Аль-Сахлави, 61), Аль-Фарадж (Аль-Джассим, 46), Аль-Могави, Аль-Хайбари (Аль-Хаибри, 69), Бахбир (Аль-Абед, 68), Аль-Муваллад (Аль-Кувайкиби, 77).

Перу: Гальесе, Рамос (Араухо, 46), Адвинкула (Корсо, 63), Трауко (Акино, 61), Сантамария, Куэва (Пенья, 76), Йотун, Каррильо, Тапия, Герреро (Фарфан, 65), Флорес (Уртадо, 69).

Предупреждения: Аль-Могави, 59. Акино, 71. Тапия, 90.

Судья: Сан (Швейцария).

3 июня. Санкт-Галлен. Стадион "Kybunpark".

Как попасть на чемпионат мира по футболу