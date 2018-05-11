Олег Романцев: "Мне сложно объяснить решение Черчесова по Глушакову и Комбарову"

Бывший главный тренер "Спартака" Олег Романцев отметил, что наставник сборной России Станислав Черчесов оправдано вызвал в команду Артема Дзюбу. Вместе с тем, он не смог объяснить, почему Денис Глушаков и Дмитрий Комбаров остались вне заявки.
- Сейчас во всю обсуждается список тех, кого пригласил в сборную для поездки в Австрию Станислав Черчесов. Как отнеслись к тому, что в нем нет Дениса Глушакова и Дмитрия Комбарова, но есть Артем Дзюба?
- Что касается Дзюбы, то неожиданностью это не стало. Артем и в "Арсенале" показал, что тульская ссылка его не сломала и качества забивного форварда-лидера он сохранил. Такими футболистами с характером бойца грех разбрасываться. Что касается, Глушакова и Дмитрия Комбарова, то здесь мне сложно объяснить решение Станислава Саламовича. Как главный тренер, он отвечает за все то, что происходит в сборной и ее результат. А значит, имеет право на любые решения. Быть может, на их позиции он хочет посмотреть кого-то из новичков. Обычно в таких случаях говорят, что все расставит по местам только время.
Состав сборной России
28 игроков, которые приглашены на сбор перед чемпионатом мира-2018
вратари (4): Игорь Акинфеев (ЦСКА), Владимир Габулов ("Брюгге", Бельгия), Сослан Джанаев ("Рубин"), Андрей Лунев ("Зенит") .
защитники (9): Владимир Гранат ("Рубин"), Руслан Камболов ("Рубин"), Федор Кудряшов ("Рубин"), Илья Кутепов ("Спартак"), Роман Нойштедтер ("Фенербахче", Турция), Константин Рауш ("Динамо"), Андрей Семенов ("Ахмат"), Игорь Смольников ("Зенит"), Мариу Фернандес (ЦСКА)
полузащитники (11): Юрий Газинский ("Краснодар"), Александр Головин (ЦСКА), Алан Дзагоев (ЦСКА), Александр Ерохин ("Зенит"), Юрий Жирков ("Зенит"), Роман Зобнин ("Спартак"), Далер Кузяев ("Зенит"), Антон Миранчук ("Локомотив"), Александр Самедов ("Спартак"), Александр Ташаев ("Динамо"), Денис Черышев ("Вильярреал", Испания)
нападающие (4): Артем Дзюба ("Арсенал" Тула) , Алексей Миранчук ("Локомотив"), Федор Смолов ("Краснодар"), Федор Чалов (ЦСКА)
7 игроков, которые дополняют список из 35 футболистов для ФИФА и могут быть привлечены в сборную при необходимости
Вратарь (1): Гильерме ("Локомотив")
Защитники (2): Владислав Игнатьев ("Локомотив"), Дмитрий Комбаров ("Спартак")
Полузащитники (2): Денис Глушаков ("Спартак"), Антон Швец ("Ахмат")
Нападающие (2): Антон Заболотный ("Зенит"), Дмитрий Полоз ("Зенит")
Полное интервью Олега Романцева - скоро на sport-express.ru
- Рубин
- Ахмат (футбол)
- Сослан Джанаев (футбол)
- Игорь Акинфеев
- Алан Дзагоев
- Александр Самедов
- Артем Дзюба
- Дмитрий Комбаров
- Владимир Габулов
- Денис Глушаков
- Владимир Гранат
- Федор Кудряшов
- Локомотив М (футбол)
- Игорь Смольников
- Маринату Гильерме
- Зенит СПб
- ЦСКА (футбол)
- Сборная России (футбол)
- Станислав Черчесов
- Спартак (футбол)
- Фенербахче (Футбол)
- Динамо Москва (футбол)
- Динамо Москва (хоккей)
- Брюгге
- Краснодар
- Руслан Камболов
- Владислав Игнатьев
- Вильярреал
- Олег Романцев
- Константин Рауш
- Федор Смолов
- Арсенал Тула
- Денис Черышев
- Дмитрий Полоз
- Юрий Газинский
- Роман Нойштедтер
- Антон Заболотный
- Мариу Фернандес
- Илья Кутепов
- Александр Ерохин (футбол)
- Андрей Семенов (футбол)
- Алексей Миранчук
- Роман Зобнин
- Александр Головин
- Антон Миранчук
- Далер Кузяев
- Андрей Лунев
- Федор Чалов
- Александр Ташаев
- Антон Швец
Трубадур
для "посмотреть на позиции" были товарищеские матчи... про черчесова не вспомнят, как он играл или тренировал..будут помнить только, что он опозорился на домашнем ЧМ
20:18
shpasic
ни Романцев, ни Сёмин не могут объяснить решения Черчесова)
20:10
Eggorr
Я не могу согласиться с тем, что в Осетии нет нормальных тренеров. Ташуев например, или Юрий Газзаев. Он еще и красноречивый. Нельзя по двум странным людям оценивать целую тренерскую школу.
19:58
Vedi
А по Денисову - лучший опорник страны из за личных обидок тренера не играет , а по Габулову - его ляпы тиражируют по всем каналам , а он его тянет - и ни кто спросить с него не может - Гильерме на сегодня на голову сильней , да и Беленов стабильней . Это игра миллионов Стас и тебя назначили для работы с лучшими а из за твоих хотелок Мы не увидим в игре лучшего опорного полузащитника страны. Это не твоя команда - это команда страны !!!
19:57