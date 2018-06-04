Мирча Луческу: "Уверен, матч с Россией будет интересным"

Главный тренер сборной Турции Мирча Луческу считает, что товарищеский матч с Россией должен получиться интересным.

- Для России это последний матч перед чемпионатом мира. Уверен, эта игра будет интересной. Тем более, у нас сыграет молодежь, которая рвется в бой. Да и Россия наверняка захочет выиграть эту встречу, - сказал Луческу (Юлия ЯКОВЛЕВА).

"СЭ" проведет текстовую трансляцию матча Россия - Турция. Он состоится 5 июня в Москве на стадионе "ВЭБ Арена" и начнется в 19.00 по московскому времени.

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