Мирча Луческу: "Невыход сборной Турции на чемпионат мира - моя вина"

Главный тренер сборной Турции Мирча Луческу взял на себя вину за то, что команда не попала на чемпионат мира-2018. Турки заняли 4-е место в группе, уступив Исландии, Хорватии и Украины.

- Я доверял опытным игрокам, и они помогли команде, - цитирует Prosport Луческу. - Нужно делать выводы из таких матчей. У нас есть проблемы в плане менталитета. Некоторые игроки не выходят на поле в своих клубах. Мы уступили в физическом плане, соперники бегали больше нас. Кроме того, у нас было мало времени для подготовки. За три дня нельзя изменить что-то. Невыход на чемпионат мира - моя вина.