Кейсуке Хонда: "ЦСКА дал мне все, что было и есть в моей карьере"

Бывший полузащитник ЦСКА, игрок сборной Японии Кейсуке Хонда рассчитывает во время чемпионата мира посетить Москву. 32-летний хавбек отметил, что время, проведенное в армейском клубе, помогло развитию его карьеры.

– Я соскучился по России и очень рад, что приехал сюда на чемпионат мира, – цитирует ТАСС Хонду. – Я пока не был в Москве на этом турнире, но, думаю, еще будет возможность. Конечно, Москву я вспоминаю с теплотой, хотя и другие города тоже помню.

Я очень благодарен ЦСКА, этот клуб дал мне все, что было в моей карьере и есть на данный момент. Я провел в этой команде замечательные годы, которые дали мне огромный рост в профессиональном плане. Я с теплотой вспоминаю всех партнеров по команде, с некоторыми мы периодически общаемся.

Напомним, Хонда выступал за ЦСКА с 2010 по 2013 год. За это время он один раз стал чемпионом России, два раза завоевал Кубок России, а также стал обладателем Суперкубка России.

Сборная Японии вышла в плей-офф ЧМ-2018, опередив Сенегал за счет меньшего количества желтых карточек. В 1/8 финала "самураи" сыграют с Бельгией (2 июля, Ростов-на-Дону).

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