Капитан сборной Израиля Захави лишен повязки

Руководство израильского футбольного союза приняло экстренное решение отстранить капитана национальной сборной Эрана Захави. Футболист обиделся на обструкцию со стороны израильских болельщиков во время матча отборочного раунда чемпионата мира против команды Македонии (0:1). Реакцией хавбека на такое поведение фанатов стало расставание с капитанской повязкой, которую Захави выбросил прямо на поле.

В федерации полагают, что Захави не может продолжать оставаться капитаном команды и пропустит следующий матч против Италии, который состоится во вторник.

За сборную Израиля 30-летний футболист выступает с 2010 года и провел за нее 39 матчей и забил шесть голов.(Эли ШВИДЛЕР)