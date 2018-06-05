Игорь Лебедев предложил сделать выходными дни матчей сборной России на ЧМ-2018

Депутат Госдумы от ЛДПР, член исполкома РФС Игорь Лебедев предлагает сделать выходными дни матчей сборной России на чемпионате мира-2018.

"Чемпионат мира по футболу – это грандиозное событие не только спортивное, но и политическое. И впервые он проводится в России, где сотни миллионов жителей так или иначе любят эту игру. Обратимся в комитет ГД по труду проработать вопрос сделать выходными дни, когда играет сборная России", – написал Лебедев в Твиттере.

Россияне на ЧМ-2018 сыграют в группе A с Саудовской Аравией (матч открытия, 14 июня, "Лужники"), Египтом (19 июня, "Санкт-Петербург") и Уругваем (25 июня, "Самара Арена").

Сборная России на чемпионате мира по футболу