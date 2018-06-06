Игорь Лебедев: "Можно закидать игроков камнями, а Черчесова заклеймить позором, но зачем?!"

Депутат Госдумы от ЛДПР, член исполкома РФС Игорь Лебедев предложил не паниковать, а поддержать сборную России перед чемпионатом мира. Напомним, национальная команда провела перед чемпионатом мира два товарищеских матча с Австрией (0:1) и Турцией (1:1).

– (Вздыхает). Скажу честно. За неделю с небольшим до старта столь грандиозного для нашей страны спортивного мероприятия хочется быть на оптимистической ноте, – сказал Лебедев. – И в большей степени согревает мысль, что Россия принимает чемпионат мира, к нам приедут 32 самых сильных сборных планеты, мы увидим красивые матчи и лучших футболистов мира, и мы, конечно, построили великолепные стадионы, которые останутся нашим детям, болельщикам, футболистам и премьер-лиге. Поэтому не хочется думать о плохом и накануне старта ЧМ хочется высказать слова поддержки нашим футболистам и главному тренеру Станиславу Черчесову. У нас нет и не будет другой команды, по крайне мере до чемпионата мира.

Можно сейчас закидать камнями каждого футболиста, который вчера вышел на поле. Можно заклеймить позором главного тренера. Но! До ЧМ осталось восемь дней, поэтому давайте проявим солидарность и поддержим нашу сборную. А всю панику и расстройства обсудим потом. Сейчас вообще в Твиттере и других социальных сетях появилось очень много различных высказываний "футбольных специалистов" по поводу игры нашей сборной. Понимаю, что в нашей густонаселенной стране в футболе разбирается каждый второй, но это не повод, чтобы обливать грязью собственную сборную. Я очень мало знаю примеров в мире, когда так себя ведут болельщики, журналисты, эксперты. Давайте дождемся, когда прозвучит финальный свисток и тогда сядем и разберемся. Тогда и Черчесов отчитается перед исполкомом РФС, и журналисты зададут вопросы, а сегодня давайте выскажем поддержку. Будем надеяться, что 14 июня ребята порадуют не только Президента, который будет присутствовать на трибуне, но и все 147 миллионов нашей страны.

Россия, напомним, на ЧМ-2018 сыграет в группе A с Саудовской Аравией (матч открытия, 14 июня, "Лужники"), Египтом (19 июня, "Санкт-Петербург") и Уругваем (25 июня, "Самара Арена"). (Андрей СИЗЯКИН)

Чемпионат мира-2018 – все о сборной России