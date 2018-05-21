Григорий Родченков: "Получил приказ от Мутко: "Не трогай футбол"

Бывший директор Московской антидопинговой лаборатории, информатор ВАДА Григорий Родченков в интервью автору фильмов о допинге в российском спорте, немецкому журналисту Хайо Зеппельту рассказал о директивах Виталия Мутко, который с 2012 по 2016 год занимал пост министра спорта РФ. С 2008 по 2012 год он возглавлял федеральное ведомство по вопросам спорта, туризма и молодежной политики.

– Я получил приказ от Мутко о том, что нам не нужны положительные допинг-пробы в футболе, – цитирует ARD Родченкова. – "Не трогай футбол, хорошо?" Он был моим начальником, и я следовал его приказам.

Напомним, также Мутко занимал пост президента РФС (с 2005 по 2009 и с 2015 по 2017 год). В конце прошлого года исполняющим обязанности президента союза стал Александр Алаев.

С 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России ройдут матчи чемпионата мира-2018. Игры мирового первенства пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Саранске, Калининграде, Екатеринбурге и Волгограде.

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