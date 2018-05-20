Хайо Зеппельт припомнил российскому футболу "допинговое прошлое"

На популярном немецком портале Sportschau появилась статья под названием "Под подозрением игроки сборной России по футболу".

В ее авторах указаны Флориан Ришевич, Томас Флемер и Хайо Зеппельт. Последний стал автором серии фильмов о допинге в российском спорте. Ранее в СМИ появилась информация, что Зеппельту отказались выдавать визу для поездки в Россию на чемпионат мир-2018, однако впоследствии стало известно, что визу он все-таки получил.

В статье Зеппельт и коллеги напоминают о допинговом скандале в российском футболе. В докладе Ричарда Макларена о допинге в российском спорте утерждалось, что пробы 34 российских футболистов, включая участников чемпионата мира-2014, находятся под подозрением. В июне 2017 года Макларен сказал, что 155 подозрительных проб футболистов не проанализированы, а по утверждению Sportschau они не проанализированы до сих пор.

Кроме того, авторы статьи говорят о критике в адрес президента ФИФА Джанни Инфантино. По данным анонимного источника в ФИФА, "Инфантино не хочет возиться с россиянами. Любой, кто критикует Россию и Инфантино, рискует своей карьерой, а глава организации защищает интересы российской стороны, чтобы не терять спонсоров из России".

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Сборная России на чемпионате мира по футболу