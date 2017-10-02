Германия оштрафована на 32 тысячи франков за проявление нацизма

Международная федерация футбола (ФИФА) оштрафовала на 32 тысячи швейцарских франков Немецкий футбольный союз (DFB), а также вынесла предупреждение по итогам матча отборочного турнира чемпионата мира Чехия – Германия (2:1), информирует официальный сайт организации. Игра состоялась 1 сентября в Праге.

Напомним, радикальные немецкие фанаты, выступающие против политики нынешнего руководства DFB, нарушили минуту молчания перед началом матча, а во время игры оскорбляли руководство национальной федерации а также скандировали нацистские лозунги.

Также DFB оштрафован за использование болельщиками пиротехники, бросание предметов на поле и появление посторонних лиц на поле.

Добавим, что дело также было возбуждено против Футбольной ассоциации Чехии, которая как принимающая сторона не смогла обеспечить безопасность на стадионе во время игры.