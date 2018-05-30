Футбольная ассоциация Египта: Салах сыграет на чемпионате мира

Нападающий сборной Египта и "Ливерпуля" Мохамед Салах сыграет на чемпионате мира, сообщается в официальном Твиттере Футбольной ассоциации Египта. Форвард получил травму плеча после падения в финале Лиги чемпионов против "Реала" (1:3).

- После сегодняшней встречи Абу Рида (глава Ассоциации. – Прим. "СЭ") и доктора национальной команды в Испании Футбольная ассоциация вновь подтверждает, что Салах сыграет на чемпионате мира, - говорится в сообщении. - По воле Бога, его отсутствие не превысит трех недель.

Ранее президент футбольной ассоциации Египта заявил, что Салах пропустит первый матч чемпионата мира с уругвайцами, который пройдет 15 июня, но успеет восстановиться к игре с Россией 19 июня.

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