Фернандо Сарни: "Матч в Москве поможет сборной Бразилии почувствовать Россию"

Вице-президент Бразильской конфедерации футбола Фернандо Сарни отметил, что товарищеский матч против сборной России поможет команде Бразилии лучше подготовиться к чемпионату мира. Встреча пройдет в Москве 23 марта.

​– Думаю, что мы сыграем в "Лужниках", хотя решение будет принимать РФС, – цитирует ТАСС Сарни. – Для нас это очень хороший вариант, этот матч позволит нам лучше почувствовать Россию и посмотреть, как вообще все устроено. Прошу отметить, что мы наняли преподавателя, персонал учит русский язык, знакомится с русской культурой. Товарищеский матч в Москве будет очень полезен для нас.