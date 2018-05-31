Египетским журналистам организуют отдельный пресс-центр в Грозном на время ЧМ-2018

Министр по национальной политике и внешним связям Чечни Джамбулат Умаров сообщил, что власти в дни чемпионата мира-2018 организуют отдельный пресс-центр для журналистов из Египта.

- Мы присмотрели место, чтобы организовать отдельный пресс-центр для египетских журналистов, которые приедут в Грозный не по линии ФИФА, - цитирует министра ТАСС. - Там на мониторах они будут наблюдать за тренировками, отправлять необходимые материалы, знакомиться с республикой и встречаться с представителями власти региона, общественных организаций и бизнес-элит. Помимо этого будет отдельный пункт для консульских служб посольства Египта в РФ.

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