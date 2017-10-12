Джанни Инфантино: "Мы готовы ввести ВАР"

Президент ФИФА Джанни Инфантино отметил, что необходимо вводить система ВАР (помощи со стороны видеоарбитра). Руководитель сказал это в свете матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 Панама - Коста-Рика (2:1).

Напомним, что до 52-й минуты встречи панамцы уступали в счете 0:1 и не могли рассчитывать на путевку в Россию. Зацепиться за победу хозяевам поля помог гол нападающего Габриэля Торреса. Видеоповторы этого момента показывают, что на самом деле мяч не пересек линию ворот.

За две минуты до окончания матча защитник Роман Торрес принес Панаме победу и вывел команду на чемпионат мира впервые в истории.

– Когда результат отборочного матча чемпионата мира решается из-за ошибочной интерпретации арбитра, то пришло время для исправления ситуации, – цитирует Инфантино Marca. – Ошибка может произойти, потому что судьи – тоже люди.

Когда весь мир увидел эту ошибку за несколько секунд, а единственный, кто ее не заметил, – судья… И не потому, что он ее не хотел увидеть, а потому, что ему запрещено ее увидеть. Если такая ошибка может быть исправлена, то надо идти в ногу со временем и сделать шаг вперед.

Мы готовы ввести ВАР, однако окончательное решение пока не принято. Видеоповтор будет подтверждать решение арбитра или исправлять его в случае ошибки. Однако цель системы – исправлять только крупные ошибки, а не каждую мелкую ошибку во время матча.