Дуги Бримсон: "Поведение трех английских фанатов уродует культуру боления"

Известный писатель, автор нескольких бестселлеров об английских футбольных болельщиках Дуги Бримсон раскритиковал поведение британских фанатов, распевавших нацистские песни в Волгограде. На днях полиция Великобритании запретила посещать футбольные матчи трем фанатам сборной Англии за оскорбительное поведение в Волгограде.

"Зигуют идиоты. А мы любим Россию!"

Ранее в сети появилось видео, на котором фанаты поют песню о "Тоттенхэме", и в ней упоминаются Гитлер и Освенцим. Все трое были вычислены и депортированы из России.

– Думаю, что подобные выходки бросают тень на Англию и на наших людей. Но при этом я удовлетворен реакцией прессы и властей Великобритании на этот инцидент. Тон высказываний в СМИ показывает, что английские журналисты осуждают этих троих. Все понимают: подобное поведение уродует не только британских фанатов, но и вообще всю культуру боления в целом. Те, кто не любит футбол (или не любит англичан), будут использовать такие случаи в качестве аргументов в спорах о болельщиках. Я знаю людей, которые считают фанатов низшим классом и сторонятся их. Они видят в болельщиках только негатив, называют их хулиганами, расистами и так далее. К сожалению, инцидент в Волгограде помогает укрепить в умах людей негативный стереотип о фанатах. (Гоша ЧЕРНОВ)

Английских фанатов наказали за нацизм в Волгограде //

Взгляд из Англии на нацизм британских фанатов