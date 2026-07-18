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Сегодня, 03:02

Месси — о фотографии с 5-месячным Ямалем: «Этот снимок — это что-то невероятное»

Евгений Козинов
Корреспондент
Лионель Месси и Ламин Ямаль.
Фото AFP

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси перед финалом ЧМ-2026 против Испании впервые прокомментировал знаменитую фотографию с испанским вингером Ламином Ямалем. На снимке 20-летний аргентинец купает в пластиковой ванночке пятимесячного испанца.

«Ямаль — один из лучших игроков в мире прямо сейчас, поэтому я желаю ему всего наилучшего. Ему всего 19 лет, и у него впереди целое будущее. Эта фотография — это что-то невероятное. На снимке он еще совсем малыш, а теперь мы встретимся лицом к лицу в финале. Невероятная фотография. Я просто желаю ему удачи», — цитирует AP Месси.

Финал ЧМ-2026 пройдет в воскресенье, 19 июля, на стадионе «МетЛайф». Начало — в 22.00 по московскому времени.

Ламин Ямаль и&nbsp;Лионель Месси.19 лет назад Месси искупал в ванночке младенца Ямаля. Как случилась первая встреча будущих финалистов ЧМ-2026?

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