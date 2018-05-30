Болельщики с FAN ID в Самаре смогут бесплатно посещать музеи и пользоваться общественным транспортом

В Самаре зрители с паспортом болельщика (FAN ID) могут бесплатно посещать временные выставки в муниципальных музеях, организованные в период проведения и приуроченные к ЧМ-2018, сообщает администрация города. Также документ дает право на бесплатный проезд в дополнительных поездах между городами - организаторами проведения турнира.

Кроме того, болельщики смогут получить скидки на посещение театров. Въехать по FAN ID в Россию можно будет с 4 июня по 15 июля 2018 года. При этом покинуть страну владельцы FAN ID должны не позднее 25 июля 2018 года.

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