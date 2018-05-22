Артем Дзюба: "Лучше перебздеть, чем недобздеть"

Нападающий сборной России Артем Дзюба подчеркнул, что не набрал оптимальную форму после болезни, передает спекор "СЭ" Дмитрий СИМОНОВ. Из-за ангины форвард пропустил старт тренировочного сбора национальной команды в Австрии. Сегодня он занимается в общей группе.

- Сегодня все хорошо. Последние сутки нет температуры, я счастлив выйти на улицу, подышать воздухом, - сказал Дзюба. - Безумно рад ребятам, тренерам, врачам, даже вам, журналистам! Три-четыре дня я был как в аду. Это состояние... Это одиночество... Даже лампочкам в номере дал имена. Было очень тяжело, правда! Сегодня вначале работал со всеми, а потом отправили на индивидуальные упреждения.

После болезни состояние неоптимальность. Два-три дня буду работать через не могу, а дальше включусь по полной. В какой-то момент я злился, бил копытом. Но врачи молодцы - придержали меня. В этот деле, как говорится, лучше перебздеть, чем недобздеть (Дзюба, видимо, имел ввиду "перебдеть" и "недобдеть" - Прим. "СЭ"). Это опасно для сердца прежде всего. Года три не болел - а тут на тебе! Но теперь смотрю в будущее с оптимизмом. Спасибо Саламычу за терпение. Для меня будет большое счастье - просто вернуться в состав и тренироваться вместе со всеми.

Сборная России на чемпионате мира по футболу